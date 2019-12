Fiecare ediție a Yardsale este o sărbătoare, iar preferata multora este desigur ediția de Crăciun.



În decembrie, aceasta va avea loc într-o nouă locație – la GARA FEROVIARĂ. Cel mai strălucitor, drăguț și cald Yardsale al anului! Tradițional acesta este plin de surprize, ca și cutiile multicolore de sub bradul de Crăciun!

În 14 și 15 decembrie vom participa la un adevărat basm de Crăciun, iar pereții gării ne vor ajuta să redăm această atmosferă! Da, una adevărată, cu trenuri și peron! Până la urmă, gara reprezintă un portal spre aventură, iar sunetul roților promite întotdeauna bucurie și distracție!

Declarăm un adevărat weekend al freneziei de sărbătoare! Timp de două zile vom alege și vom cumpăra cadouri! Mâncare gustoasă și băuturi fierbinți, Jingle Bells și fotografii inedite! Ne punem dorințe și-l sărutăm pe Moș Crăciun pe barbă. Întâlnim prieteni vechi și împărtășim bârfe! Și apoi ne pierdem din nou în cel mai mare iarmaroc de Crăciun din oraș, unde puteți găsi totul, cu excepția unei dispoziții proaste!

Save the date! Christmas Yardsale este biletul tău norocos în noul an! Verificat de nouă ori!



Când: 14 și 15 decembrie

Unde: clădirea gării, Piața Gării 1

Ora: de la 12:00 la 18:00

Prețul biletului: 50 lei pină pe 13 decembrie (gratuit pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 ani și pentru pensionari)

Vânzarea biletelor in ziua evenimentului va fi de 60 lei (gratuit pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 ani și pentru pensionari)