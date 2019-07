Zelenski speră că războiul din Donbas se va încheia peste un an

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

O echipă de cercetători americani a reuşit ceea ce nimeni nu credea că e posibil, punând sub semnul întrebării definiţia actuală a “morţii cerebrale”.

Declaraţiile au fost făcute la Kiev, în timpul unei conferințe de presă comună cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Am discutat despre faptul că ar trebui să oprim acest război cât mai curând posibil", a subliniat președintele Ucrainei. „Sper că într-un an nu vom mai avea acest război”, a adăugat el. Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că pacea în Ucraina poate fi instaurată numai cu ajutorul „armelor diplomatice".

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că optează pentru continuarea acordului de la Minsk, pentru ca astfel să se rezolve ulterior conflictul cu separatiştii din Donbas. În acest context, Zelenski speră că războiul din ţara sa se va încheia într-un an, transmite Unian.net.

