Ziarul Financiar: „Iohannis şi PNL v-au lăsat să vă descurcaţi singuri, în timp ce se joacă de-a guvernarea”

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de...

Vicepreședintele Parlamentului și deputatul PAS, Mihai Popșoi, susține că Ștefan Gațcan, candidatul PSRM la alegerile parlamentare noi din Hâncești, nu are nicio șansă de a câștiga circumscripția 38, iar Dodon ar trebui să-l retragă din cursă. Declarațiile sale vin...

Președintele Igor Dodon își camuflează cu grijă legăturile prin care poate influența, atunci când are nevoie, unele hotărâri ale Curții Supreme de Justiție (CSJ). Dodon ar putea controla „actul justiției” de la CSJ prin membrii aparatului său de la...

Vineri 13 este o zi considerata cu ghinion in multa lume. Se considera ca superstitia a plecat de la ziua in care s-a arestat majoritatea cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru), la ordinal Regelui Filip al IV-lea al Frantei (vineri 13 octombrie 1307). O alta interpretare a...

opozantul Andrei Pivovarov promite continuarea campaniei ”Niet”; peste 50.000 de persoane semnează un ”manifest” care denunţă o ”lovitură de stat sub acoperirea unor modificări”

Iar rezultatul arată că în plină criză coronavirus guvernarea PNL se joacă de-a prim-ministrul: deja avem doi premieri care şi-au depus mandatul, Orban şi Cîţu; avem un premier interimar, Orban care nu poate lua prea multe decizii economice; varianta alegerilor anticipate a căzut, iar PNL tot nu are susţinere în Parlament şi rămâne la mâna PSD.

În tot acest timp, companiile, indiferent că sunt multinaţionale sau româneşti, se uită cum le fuge pământul de sub picioare pentru că nu vor mai avea ce să muncească şi pentru cine.

În ultima săptămână, totul s-a schimbat în România, iar economia va sângera o lungă perioadă de acum încolo din cauza crizei coronavirus - cât este panică şi cât este realist pentru evitarea răspândirii virusului, vom vedea mai încolo - şi este nevoie acum, nu peste o lună, de un pachet de măsuri economice care să mai atenueze din căderea care va urma la nivelul încasărilor bugetare, la nivelul comerţului, industriei hoteliere şi de turism, industriei transporturilor şi aeriene, etc. Şi, în final, în reducerea comenzilor externe.

Florin Cîţu nu are nicio vină.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)