Zilele Filmului Românesc revine la Chişinău

Cele mai noi filme realizate de unii dintre cei mai importanţi regizori români, printre care Cristi Puiu, Radu Jude sau Radu Muntean, dar şi câteva lungmetraje ale unei noi generaţii de cineaşti vor putea fi văzute în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, vor avea loc între 7 şi 10 octombrie, transmite tvrmoldova.md.

După o ediţie online în 2020, ZFR revin în această toamnă la Cinema Odeon, unde publicul va descoperi, în proiecţii cu intrare liberă, cele mai importante filme româneşti recente, selectate la mari festivaluri şi prezentate în premieră în Republica Moldova, va întâlni o serie de invitaţi, printre actori şi regizori.

Evenimentul va fi deschis cu proiecţia celui mai nou film al regizorului Marian Crişan, comedia amară „Berliner” (2020), selectat la Moscova şi Trieste.

Filmul are în prim-plan un politician pe care campania electorală îl prinde blocat într-un orăşel de provincie, unde este găzduit de un localnic, tractorist de profesie.

La gala de deschidere vor fi prezenţi regizorul Marian Crişan şi actorii Ion Sapdaru şi Ovidiu Crişan, interpreţii celor doi protagonişti. Premiat pentru regie în secţiunea Encounters a ediţiei de anul trecut a Festivalului de la Berlin, „Malmkrog” (2020), cel mai recent film al celebrului regizor Cristi Puiu, este inspirat din „Trei conversaţii cu privire la război, progres şi sfârşitul istoriei”, scriere de la sfârşitului secolului al XIX-lea a filosofului rus Vladimir Soloviov.

Nikolai, un proprietar de pământ, îşi cheamă mai mulţi prieteni în conacul de la ţară, pentru a petrece Crăciunul împreună. Aceştia discută despre moarte şi Antihrist, progres şi moralitate, fără a anticipa cataclismul ce stă să vină. La proiecţie va fi prezentă actriţa Marina Palii, originară din Republica Moldova. Din program nu putea lipsi nici „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (2021), controversatul film cu care regizorul Radu Jude a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de la Berlin în acest an.

Filmul, interzis sub 18 ani, analizează raporturile dintre individ şi societate şi are ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia. La gala de închidere va putea fi văzut „Întregalde” (2021), cel mai nou film al regizorului Radu Muntean, care a avut premiera mondială în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs a ediţiei din acest an a Festivalului de la Cannes.

Excursia umanitară de sfârşit de an a trei prieteni printr-un sat de munte este dată peste cap de întâlnirea cu un bătrân singur şi aparent senil. Ideile lor despre empatie şi generozitate încep să fie puse astfel la îndoială. „Neidentificat” (2020), al doilea film al regizorului Bogdan Apetri, va avea de asemenea parte de o proiecţie la ZFR, în prezenţa actorului Bogdan Farcaş, care face un rol tulburător.

Câştigător al premiului special al juriului la Festivalul de la Varşovia, filmul are ca protagonist un poliţist care, dintr-o dorinţă de răzbunare personală, construieşte un caz, jucându-se cu limita dintre etica profesională şi abuzul de putere. Selecţia ZFR propune de asemenea trei filme ale unor cineaşti dintr-o nouă generaţie. „Otto Barbarul” (2020), debutul regizoarei Ruxandra Ghiţescu, urmăreşte un adolescent punk în vârstă de 17 ani, nevoit să treacă peste pierderea iubitei. Filmul a avut premiera mondială în competiţia Festivalului de la Sarajevo.

Ruxandra Ghiţescu va veni la Chişinău pentru o întâlnire cu publicul. Un alt debut este şi comedia „#dogpoopgirl” (2021), de Andrei Huţuleac, care a câştigat marele premiu la ediţia din acest an a Festivalului de la Moscova, unde a fost premiată de asemenea şi actriţa Andreea Grămoşteanu.

Viaţa unei femei din Bucureşti e cuprinsă de haos după ce un adolescent îi filmează câinele în timp ce îşi face nevoile în metrou şi postează înregistrarea online. La proiecţie va fi prezent regizorul Andrei Huţuleac. Selectat la festivalurile de la Varşovia şi Premiers Plans de la Angers, „Mia îşi ratează răzbunarea” (2020) este al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Theodor Olteanu, realizat în regim independent.

După o despărţire violentă, Mia, o tânără actriţă, e hotărâtă să se răzbune pe fostul iubit. Pe măsură ce planul ei se conturează, Mia şi grupul său de prietene redefinesc noţiunea de feminitate.

Secţiunile tradiţionale Focus, Retro şi Filme pentru copii vor fi anunţate în curând. Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul zfrmd.ro, precum şi pe pagina de Facebook a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău.

Proiecţiile se vor desfăşura cu respectarea regulilor de protecţie sanitară impuse de autorităţi. Zilele Filmului Românesc la Chişinău sunt un eveniment organizat de Asociaţia Cineaştilor Independenţi „Alternative Cinema” din Republica Moldova şi casa de producţie Rova Film din România.

Finanţat de: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, Centrul Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău, Uniunea Cineaştilor din România. Parteneri: Arhiva Naţională de Filme din România, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „Ion Luca Caragiale” de la Bucureşti, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova.

Sponsori: Asociaţia Investitorilor din România în Republica Moldova, Lucru Manual Moldova, Symbol Media, Idegraf, HaiKuTaTa, Raquette. Parteneri media: Jurnal TV, TVR Moldova, Moldova 1, Realitatea TV, RLive, RLiveTV, Bani.md, Noroc TV, Radio Chişinău, Radio Noroc, Diez, Moldova.org, Agora, Ziarul de Gardă, Gazeta de Chişinău, Ziarul Naţional, Thewoman.md, Unimedia, Ea.md, Moldpres, Observatorul.

