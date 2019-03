Ziua în care România şi-a făcut cei mai puternici aliaţi

Kebapul de post nu te va face deloc să simţi lipsa cărnii. Este ideal chiar şi pentru vegetarieni sau vegani, iar reţeta este extrem de simplă, rezultatul este gustos şi cu siguranţă nu te vei opri la o singură porţie. Să mai spunem şi că are foarte puţine grăsimi? Este gata...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Publicaţia Frankfurter Allgemeine Zeitung comentează, în editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a părăsi funcţia de premier al Marii Britanii după finalizarea Brexitului, informează dpa, potrivit Agerpres.

1999 - Indicele Dow Jones al Bursei din New York depăşeşte, pentru prima dată în istoria celei mai mari burse din lume, nivelul de 10.000 puncte acumulînd 10006,78 puncte (40,94 p. în 1896)

1971 - Lt. american William Calley este singurul găsit vinovat şi condamnat la închisoare pe viaţă de justiţia militară pentru masacrul comis în satul sud-vietnamez My Lai la 16.03.1968, incident care a subminat sprijinul opiniei publice americane pentru războiul din Indochina

1943 - S-a născut la Volos, în Grecia, Evangelos Odysseas Papathanassiu, cunoscut ca muzician New Age şi electronic sub numele de scenă Vangelis

1899 - S-a născut Lavrenti Beria, şeful poliţiei politice sovietice în anii 1938-1953 şi unul dintre succesorii lui Stalin în martie 1953, executat de tovarăşii săi în decembrie acelaşi an

1878 - S-a născut Elena Paximade, cunoscută ca poetă sub numele de Elena Farago

1799 - Legislativul statului New York adoptă legea privind abolirea sclaviei în mod gradual

