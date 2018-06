ZIUA TEHNOLOGIILOR MODERNE LA USM

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit pe data de 9 iunie 2018 un eveniment inedit – prima ediție a Conferinței „Moldova Wolfram Technology Conference 2018”, la care au participat studenți, doctoranzi și profesori de la USM, precum și persoane interesate de subiectele abordate de la diverse instituții, în primul rând fiind vorba despre Institutul de Matematică și Informatică și Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, Oficiul de Transfer Tehnologic al USM și Incubatorul de inovare „Inventica-USM”.

Conferința „Moldova Wolfram Technology Conference 2018” a fost organizată în parteneriat de către Wolfram Research Inc. din Champaign, Illinois, SUA, și Centrul Wolfram Moldova din cadrul Universității de Stat din Moldova. Cu această frumoasă ocazie Universitatea a fost vizitată de oaspeți-parteneri de încredere ai USM pe segmentul educație–cercetare–inovare–transfer tehnologic: Elena Belei, secretar de stat în domeniul cercetării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Vitalie Tarlev, secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova; Mihaela Huncă, deputat în Parlamentul României, secretar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; Svetlana Cojocaru, director al Institutului de Matematică și Informatică; Igor Cojocaru, director al Institutului pentru Dezvoltarea Societății Informaționale; Galina Mihalkina, Mikayel Egibyan și Patrik Ekenberg, Compania Wolfram Research Inc. din SUA, precum și reprezentanți ai companiilor de IT, parteneri ai USM: Endava, Allied-Testing, IT-Lab etc. Marian Jalencu și Tatiana Bulimaga au prezentat, respectiv, activitățile de inovare și transfer tehnologic desfășurate sub egida Incubatorului de Inovare „Inventica-USM” și a Oficiului de Transfer Tehnologic al Universității. Domnul Marian Jalencu, administratorul Incubatorului de Inovare „Inventica USM”, împreună cu studenții-mentori din cadrul acestuia, au pus în discuție diverse subiecte actuale despre inițierea unui start-up, sfaturi pentru tinerii antreprenori, iar doamna Tatiana Bulimaga a trecut în revistă eforturile depuse de USM în vederea dezvoltării strategiilor inovative. Nu în ultimul rând, sesiunea de deschidere a Conferinței a culminat cu raportul dlui Valeriu Ungureanu despre experiența de peste 20 de ani a USM în implementarea tehnologiilor avansate Wolfram și deschiderea în anul 2016 la USM a Centrului Wolfram Moldova, un veritabil nucleu al tehnologiilor moderne de IT nu doar în Republica Moldova, dar și în întreaga regiune.

De asemenea, în prima parte a evenimentului au fost realizate vizite în Centrele de excelență în IT de la Universitate, care au fost consolidate în baza proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, Erasmus+ CBHE, a celor de inovare și transfer tehnologic, precum și în baza colaborării Universității cu partenerii de top în domeniul IT din Republica Moldova: Centrul de Educație și Cercetare în Matematică și Informatică (CECMI, Boris Hâncu), Centrul Wolfram Moldova (CWR, Valeriu Ungureanu), Laboratoarele Endava (Tudor Stegărescu), Allied-Testing (Vladimir Primac) și Mikrotik (Alexei Cioban), Oficiul de Educație pentru Drone (Tatiana Bulimaga) din cadrul proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone – eDrone” și Laboratorul de robotică (Valentina Nicorici). Totodata, reprezentanții companiiloe Endava, Allied-Testing și IT-Lab, a Oficiului de Educație pentru Drone au prezentat în laboratoare activitățile lor desfășurate în cadrul USM, fiecare dintre acestea dotând corespunzător aceste centre cu tehnică și soft-uri de specialitate. Companiile organizează periodic cursuri de specializare, la care participă activ studenții, acestora oferindu-li-se ulterior certificarea companiei. Astfel, Universitatea de Stat din Moldova își propune să folosească eficient granturile și să implementeze tehnologiile oferite atât în cercetare, cât și în procesul de predare.





Totodată, Centrele CECMI și CWR își propun ca scop nu doar implementarea la USM a tehnologiilor informaționale de top în domeniile cercetărilor științifice, aplicațiilor și educației, ci și oferirea unui suport real în realizarea cercetărilor științifice și obținerea unor rezultate științifice de valoare. Reamintim, de asemenea, că recent Compania Wolfram Research Inc. a furnizat gratuit Universității de Stat din Moldova 20 de licențe pentru Wolfram Mathematica 11.3 și 20 de licențe pentru Wolfram SystemModeler 5.1.

Conferința a reprezentat și o modalitate eficientă de inițiere a studenților și masteranzilor USM în lumea fascinantă a tehnologiilor moderne, bazată pe o manieră non-formală de instruire interactivă, stabilindu-se și rețele de networking între mediul academic și cel antreprenorial. În fața participanților, cu mult entuziasm, au luat cuvântul experți din țară și de peste hotarele ei. Cu deosebit interes a fost ascultată prezentarea dnei Galina Mihalkina “Wolfram Technologies: new trends and achievements”, a dlui Mikayel Egibyan “Applications based on neuronal networks and classical processing of images”, precum și raportul “Graphical Modeling using Wolfram Technologies” prezentat de către dl Patrik Ekenberg. În continuare, după o pauză de cafea și networking, au urmat un șir de comunicări ale reprezentanților USM – atât profesori, cât și studenți – despre succesele obținute în implementarea tehnologiilor Wolfram, inclusiv: “Introduction to Pareto-Nash-Stackelberg Game and Control Theory via Wolfram Technologies” (Valeriu Ungureanu, FMI și CWR), “Functional programming application to solve programming problems, from elementary to Olympiad challenges” (Artem Cozlovici, Nichita Boiarintev și Valentin Serebreanu, studenți ai FMI), “Solving Nonlinear Transportation Problems with Wolfram Mathematica” (Tatiana Pașa, FMI). Un discurs ce ține de activitatea CECMI și a stării de lucruri în aplicarea Mathematica și GridMathematica în calcul paralel pe cluster l-a avut Boris Hâncu, iar Igor Cojocaru, directorul IDSI, în finalul conferinței, a ținut să sublinieze importanța tehnologiilor informaționale în cercetarea științifică, prezentând un șir de produse autohtone.

Actuala conferință este una dintre primele care a fost organizată de Compania Wolfram Research Inc. în spațiul fostei Uniunii Sovietice, dar și în țările din regiune. Ea își propune să asigure un contact direct dintre profesorii, cercetătorii și tineretul studios autohtoni cu dezvoltatorii tehnologiilor software de la Companie, să prezinte ultimele informații referitoare la problemele majore din domeniul tehnologiilor informaționale și la proiectele de cercetare de top care țin să le rezolve, să prezinte tinerilor și celor interesați oportunitățile de construire a unei cariere de succes în domeniul IT.





La Conferința „Moldova Wolfram Technology Conference 2018” au participat circa 50 de studenți, doctoranzi, cadre didactice și cercetători. Sesiunea de deschidere a fost moderată de Florentin Paladi, prorector pentru activitatea științifică la USM, iar mesajul de salut din partea Universității-gazdă a fost prezentat de către Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică. Despre rolul consolidării triunghiului cunoașterii și importanța modernizării educației, de asemenea, a vorbit Vladimir Guțu, decan al Facultății de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială. Toate evenimentele desfășurate în cadrul Conferinței nu ar fi fost posibile fără implicarea fiecărui participant, fiind înalt apreciate susținerea partenerilor de dezvoltare și a prietenilor USM-ului, precum și suportul financiar din partea Companiei Wolfram Research Inc. din SUA și al Universității de Stat din Moldova.

Mai jos puteți vizualiza o galerie foto de la eveniment:

