Zodiacul despre carieră şi bani, 14 februarie 2019

Racii par să fie cei mai productivi nativi ai zodiacului astazi. In timp ce nativii Fecioara nu prea sunt in apele lor si ar prefera sa fie oriunde altundeva, numai la serviciu nu. Vărsătorii au un as in meneca, un atu ce ii plaseaza in fata celorlalti in afaceri. Astrele ii sfatuiesc sa exploateze acest lucru la maxim.

Peştii se pot simti lasati pe dinafara de colegii de munca. Simt ca cineva ii priveste cu suspiciune si nu au habar de ce.

Berbecii viseaza la castig maxim cu efort minim insa. banii nu vin de azi pe maine, asa ca, se vad nevoiti sa munceasca mai mult pentru ce isi doresc.

Taurii sunt uspr timizi in fata unui superior astazi. Sunt sfatuiti sa se lase apreciati la adevarata lor valoare, pentru ca merita sa primeasca laude.

Gemenii starnesc niste discutii aprionse la serviciu. Atitudinea lor superioara nu le este pe plac celor din jur si ar face bine sa scape de ea, altfel vor atrage multe antipatii.

Racii debordeaza astazi de energie si muncesc la capacitate maxima. Vor numaidecat sa obtina niste avantaje, asa ca trebuie sa depuna mai mult efort.

De ce au, de ce isi doresc mai mult! Leii sunt cu gandul numai la bani astazi. Astrele ii sfatuiesc sa mai ia si o pauza, pentru ca risca sa isi epuizeze bateriile.

Nativii Fecioara nu sunt in apele lor la serviciu, ar prefera mai degraba o calatorie, sa se relaxeze alaturi de persoana iubita, niciun gand de munca astazi.

Nativii Balanţă sunt tentati sa triseze intr-un proiect la locul de munca. doar ca sa iasa pe primul lor. Mare atentie la cum faceti asta, daca veti fi prinsi, va veti face o imagine extrem de proasta.

Si Scorpionii sunt usor lenesi la serviciu astazi. Au nevoie de un imbold din partea celor din jur ca sa duca la bun sfarsit sarcinile primite.

Un program extrem de incarcat prevad astrele pentru Săgetători. Pot aparea ceva obstacole, insa previziunile sunt favorabile pana la sfarsitul saptamanii.

Capricornii stiu bine ceea ce isi doresc, insa intampina probleme cand vine vorba sa si ceara asta. Putin mai multa indrazneala este tot ce le lipseste.