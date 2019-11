Zodiile care au noroc la bani. S-au născut să devină lideri

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

1. Capricorn Cei născuți în zodia Capricornului reușesc să aibă succes pe plan financiar datorită motivației lor. Acești nativi nu au nevoie să fie împinși de la spate, ci știu întotdeauna cum trebuie să procedeze pentru ca proiectele lor să aibă rezultatele pe care le așteaptă. În plus, Capricornii reușesc să îi motiveze și pe cei din jur și să organizeze lucrurile astfel încât să își atingă scopurile. Pentru că pot conduce orice echipă către succes, cei născuți în această zodie foarte rar își fac griji în privința banilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)