Alexandru Tănase despre încercarea PSRM de a „da jos” judecătorii incomozi: CSM nici măcar nu poate examina aşa ceva

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O femeie de aproape 102 ani din New York a adăugat și COVID-19 pe lista greutăților pe care le-a depășit în viață. Iar această boală nu este nici pe departe cea mai mare provocare prin care a trecut în decursul vieții. După ce mama i-a murit la naștere, ea a crescut...

„Consiliul Superior la Magistraturii este un organ de autoadministrare judecătorească, or Curtea Constituţională nu este parte a sistemului judecătoresc . CSM nu are absolut nicio competenţă de a testa, de a interveni într-un fel sau altul în statutul judecătorilor constituționali . Mai mult ca atât, există o hotărâre Curţii Constituţionale în acest sens din anul 2014, potrivit căreia orice acţiune care ar presupune revocarea judecătorilor sau care ar presupune intervenţia în mandatul judecătorilor este neconstituţională şi este nulă . Prin urmare, această declaraţie sau această adresare a domnul deputat Bolea nu cred că poate fi în general examinată de către Consiliul Superior al Magistraturii”, a declarat Alexandru Tănase pentru Publika TV. PANICĂ ÎN PSRM / Deputații pro-ruși ai lui Dodon cer DEMITEREA judecătorilor Curții Constituționale Citește și Silviu Tănase: Soarta politică a lui Igor Dodon este în mâinile Curții Constituționale

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)